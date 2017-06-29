Очень люблю играть в компьютерные игры, моя любовь это ММО РПГ, РПГ и королевские битвы Смотрю очень много кино, каждый 3 фильм который мне предлагают глянуть - я уже смотрела) Увлекаюсь всяким блоггингом сейчас, начинаю подснимать видосики, стримить и писать Люблю гулять и бродить, отлично знаю Москву, друзья говорят, что я лучше навигатора 😏 Все планирую начать ЗОЖ, может быть ты тоже? 🥲

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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