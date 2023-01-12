В основном погружен в работу. А так - занимаюсь на скалодроме, в качалке. Был более чем в 40 городах и 12 странах. Хорошо катаю на роликах. Составлю компанию в театр или кино... если нечасто то кальян).

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.