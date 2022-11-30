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Москва
Профиль пользователя RechtsbringeR

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О себе

Чтож я работаю, на работе и над собой. В вопросах музыки я меломан, хотя с уклоном в балладный рок наверное.. Люблю хоррор фильмы, считаю что достаточно много посмотрел, могу посоветовать. Сейчас вливаюсь в спорт, надеюсь сделать это своей полезной привычки по жизни. Хотел бы увеличить свой социальный круг, ну и было бы прекрасно найти прекрасную спутницу по жизни 😁

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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