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Москва
достаточно много работаю, свободного времени к сожалению ни так много, но все стараюсь его находить.
Москва
Профиль пользователя Reacher
О себе
достаточно много работаю, свободного времени к сожалению ни так много, но все стараюсь его находить.
люблю играть в видеоигры, читать книги, смотреть фильмы и сериалы.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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