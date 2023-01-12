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Москва
Профиль пользователя Reacher

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О себе

достаточно много работаю, свободного времени к сожалению ни так много, но все стараюсь его находить.
люблю играть в видеоигры, читать книги, смотреть фильмы и сериалы.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб
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