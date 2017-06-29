Здравствуйте, я начинающий блогер и решил завести собственную новостную вк группу и мне было бы приятно, если бы вы на неё подписались. Что вас ждёт вк группе, стримы, игровые новости, приятные конкурсы и хороший контент. Мне бы очень пригодилась ваша поддержка! Будет еще лучше, если вы поделитесь этим постом и расскажете о нем своим друзьям, которым, возможно, будет интересна эта тема. Ссылка на подписку https://vk.com/rd.raidin название вк группы: Rd. Raidin Сможете меня поддержать?)

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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