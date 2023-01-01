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Москва
Использую местоимения они/их.
Москва
Профиль пользователя Rayy
О себе
Использую местоимения они/их.
Люблю подолгу гулять как в городе, так и на природе, исследовать новые места.
Слушаю английские хоррор-подкасты (The Magnus Archives), рок-мюзиклы, смотрю стримеров Eret, Ranboo, TommyInnit. Увлекаюсь компьютерными играми, мои любимые - Detroit: Become Human, The Last Of Us и The Stanley Parable.
Играю в ДнД.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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