Москва

Профиль пользователя Rayy

О себе Использую местоимения они/их.

Люблю подолгу гулять как в городе, так и на природе, исследовать новые места.

Слушаю английские хоррор-подкасты (The Magnus Archives), рок-мюзиклы, смотрю стримеров Eret, Ranboo, TommyInnit. Увлекаюсь компьютерными играми, мои любимые - Detroit: Become Human, The Last Of Us и The Stanley Parable.

Играю в ДнД.

Была в сети две недели назад

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