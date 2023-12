О себе

Использую местоимения они/их.

Люблю подолгу гулять как в городе, так и на природе, исследовать новые места.

Слушаю английские хоррор-подкасты (The Magnus Archives), рок-мюзиклы, смотрю стримеров Eret, Ranboo, TommyInnit. Увлекаюсь компьютерными играми, мои любимые - Detroit: Become Human, The Last Of Us и The Stanley Parable.

Играю в ДнД.