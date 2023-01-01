Москва
Профиль пользователя rayana_x_x
О себе
Весёлая, гордая, нервная, романтичная, смелая, упрямая, хитрая, эгоистичная
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 📚 Книги
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