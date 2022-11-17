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Москва
Профиль пользователя Ravana

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О себе

🎭 Учусь, играю и люблю театр. А также все что связано с творчествой реализацией, поиском и искусством.
🏂 Скейты или пешие прогулки по городу и окрестностям - идеально
📷 Побродить с камерой по городу в поисках кадра

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Театральное занятие по Гротовскому (для голоса)

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Приглашаю на спектакль

маленькое фото пользователя Myskina
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

ЦПКиО и Дацан на Савушкина. Погулять, посмотреть, подышать.

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Спектакль «Человеческий голос» 16 сентября в 19.00

маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя Enerdgi
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Го на бесплатное занятие по актерскому в субботу, 12.00 на Нарвской

маленькое фото пользователя Botan
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться от аптекарской набережной до ЦПКиО

маленькое фото пользователя Leka.01.01
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

маленькое фото пользователя MirTa
маленькое фото пользователя Mitry
маленькое фото пользователя Mariya7772
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Lovely_Bee
маленькое фото пользователя L_pub
Откликнулось 8 участников

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собраться где нибудь в парке

маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя AnalogMan
маленькое фото пользователя Anastasia_nor
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Bor1s
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулось 80 участников

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Julia_Juli

Королев → пообщаться

Пообщаться о жизни

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Откликнулось 27 участников

анонимный пользователь

Новосибирск → пообщаться

Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Dean

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Anna.S

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Sasha_Maximovna

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на великах, просто погулять

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alvin

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я тоже хочу подружиться :)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя ILIS

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ilyakruger

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиск общения после переезда:)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Myskina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Korchyganova

Москва → другое

Я собираю команду работы онлайн ))

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Baal

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Kristen

Мурманск → пообщаться

Очень нравишься мне ты, а потому ..давай общаться?

Откликнулся 1 участник

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