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Москва
Профиль пользователя Ratibor

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О себе

Люблю активный отдых, интересные места и хороших собеседников либо человека с которым можно и молча хорошо провести время

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Романтический ужин с девушкой
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