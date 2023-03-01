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Москва
Профиль пользователя Raspberry_wine

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О себе

Я тот самый человек, который умеет много, но по чуть-чуть. Немного рисую, вышиваю, вяжу, пишу маленькие рассказы, а основном абстрактные. Люблю кататься на роликах, сноуборде, скейтборде, водных лыжах, велике, лошадях😄
Одновременно активная и ленивая
Я училась дома с шестого класса и друзей у меня было не много, но зато у меня огромная семья! Я старшая из шести детей, у меня две сестры и три брата, у моей мамы четыре брата и пять сестер и почти у всех у них есть дети, тоже много, и я всегда была в окружении родственников всех возможных возрастов. Но именно не с родственниками я всегда общалась мало. Когда я поступила в универ, то была очень напугана количеством людей, преподователей, и не смогла найти общих интересов с одногрупниками… И я взяла академ, о чем совсем сейчас не жалею)) Я не говорю, что у меня нет друзей, я встречаюсь (и уже живу) с парнем с 16-ти лет, у него есть друзья, с которыми я отлично общаюсь, но это как бы не мои друзья… Я ни с кем отдельно не общаюсь, только в компании. Так вот, писать то я могу сколько угодно, но лучше пообщаться лично😄
Музыку я слушаю практически всю, джаз, хипхоп, поп, рок, альтернативу и тд, но совсем не слушаю русских исполнителей и меня немного достал фонк)) У меня есть в плейлисте несколько русских песен, но они в основном просто связаны с какими то воспоминаниями

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль
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