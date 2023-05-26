Пытаюсь стать системным администратором (очень лениво), люблю всякое творческое, года 3 хандрила и общалась только с котом. Вроде виден рассвет после этой люто темной ночи Могу поддержать беседу на тему книг, аниме, несовременной музыки, вязания, etc Юмор саркастический, иногда туповатый, хохмить люблю, но не уверена, что навык еще остался Хочу движения и чего-то вроде настолок и общих встреч

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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