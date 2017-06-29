Всем привет!! Меня зовут Рамзи! Ищу себе новых друзей для общения, прогулок и просто провести время весело 😊 В свободное время люблю заниматься спортом (люблю кататься на коньках, занимаюсь на турниках и брусьях, а также воркаут) Слушаю музыку (больше всего предпочитаю: Рок, русский и американский рэп, татарская музыка и все что мне по душе ) Иногда рисую тут уже по настроению Целеустремленый, отзывчивый, общительный

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.