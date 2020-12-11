Алексей, 25, Красногорск – Знак зодиака - близнецы Камень - аметист Тотемное животное - горная лань в прыжке Инженер от слова: «твою ж мать, похоже придётся переделывать все измерения» Тиндер ушел, а я остался :с Большую часть осознанной жизни провел в пробках на вечностоящем волоколамском шоссе - единственной дороге жизни, связующей Москву и периферию по волоколамскому направлению Если я здесь, значит что-то пошло не по плану Леша, все херня, давай заново Да, не придумал ничего лучше, чем скопировать анкету из Тиндера/Винчика

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

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