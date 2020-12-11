Москва
Профиль пользователя ramoroz
О себе
Алексей, 25, Красногорск – Знак зодиака - близнецы
Камень - аметист
Тотемное животное - горная лань в прыжке
Инженер от слова: «твою ж мать, похоже придётся переделывать все измерения»
Тиндер ушел, а я остался :с
Большую часть осознанной жизни провел в пробках на вечностоящем волоколамском шоссе - единственной дороге жизни, связующей Москву и периферию по волоколамскому направлению
Если я здесь, значит что-то пошло не по плану
Леша, все херня, давай заново
Да, не придумал ничего лучше, чем скопировать анкету из Тиндера/Винчика
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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