1) Работаю аналитиком в NielsenIQ 2) Люблю азиатскую культуру (с детства влияние было очень большое), поэтому с радостью готов поговорить про твои любимые аниме, мангу, BTS группы или любимый галстук господина Xi. 3) Читать люблю научную фантастику и всякий нонфикшн (типа «Потока» от Чиксентмихайи) и стабильно вот уже 4 года почитываю корейскую Манхву «Башня Бога». 4) Любитель киберпанка и ночных городов полных неоновых вывесок. Поэтому одним из моих любимых жанров музыки стал synthwave. (Home - Resonance, как пример). Но в плейлистах есть как рэп так и Debussy с Эриком Сати и Бахом. 5) Люблю изучать новые культуры и языки. Планирую изучать китайский или корейский в ближайшее время. 6) Также интересуюсь технологиями и их развитием в любой сфере.

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

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