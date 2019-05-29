Москва
Профиль пользователя Ramfei

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О себе

Татуировщик Удивительно сочетание ответственности, общительности, уважения, мужских черт, открытости, позитива и позуизма, партенофобии. T г ramfei

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пока с неба не падают фрикадельки можно прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

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