Москва
Профиль пользователя RAMENtic
О себе
💁🏼♀️ 25, ЦАО
Началось лето, а значит, хочется ощущать эту жизнь на максимально возможном уровне!
Романтизирую жизнь и ее моменты, хочу создавать такие воспоминая, чтобы как кадры из фильма. Иногда бывает что думаешь ну не может быть что это правда, жизнь не бывает ТАКОЙ, а потом смотришь фото - и вау, еще как бывает.
Давай гулять, смеяться, влезать в приключения и создавать ТЕ САМЫЕ моменты?
Вайб: школьник-оторва
Факт: обожаю собак и лошадей
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
За любой движ
Фотопрогулка 📸
Пойдем гулять, подруга
Сходить в Тебураси бар
можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀
Пофоткаться
Гулять ночью и днем
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