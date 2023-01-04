Москва
Профиль пользователя RAMENtic

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О себе

💁🏼‍♀️ 25, ЦАО
Началось лето, а значит, хочется ощущать эту жизнь на максимально возможном уровне!

Романтизирую жизнь и ее моменты, хочу создавать такие воспоминая, чтобы как кадры из фильма. Иногда бывает что думаешь ну не может быть что это правда, жизнь не бывает ТАКОЙ, а потом смотришь фото - и вау, еще как бывает.

Давай гулять, смеяться, влезать в приключения и создавать ТЕ САМЫЕ моменты?

Вайб: школьник-оторва
Факт: обожаю собак и лошадей

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя lisoal
Москва → Другое

Пойдем гулять, подруга

маленькое фото пользователя Animaj
Москва → Другое

Сходить в Тебураси бар

маленькое фото пользователя kriss_roual
Москва → Другое

можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

маленькое фото пользователя Partyguy
Москва → Другое

Пофоткаться

маленькое фото пользователя sausage
Москва → Другое

Гулять ночью и днем

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