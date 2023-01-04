💁🏼‍♀️ 25, ЦАО Началось лето, а значит, хочется ощущать эту жизнь на максимально возможном уровне! Романтизирую жизнь и ее моменты, хочу создавать такие воспоминая, чтобы как кадры из фильма. Иногда бывает что думаешь ну не может быть что это правда, жизнь не бывает ТАКОЙ, а потом смотришь фото - и вау, еще как бывает. Давай гулять, смеяться, влезать в приключения и создавать ТЕ САМЫЕ моменты? Вайб: школьник-оторва Факт: обожаю собак и лошадей

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

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