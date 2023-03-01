Москва
Профиль пользователя Rambo356

фото пользователя Rambo356

О себе

Спорт, плавание, барабаны

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Тест события

Москва → сходить на мероприятие

На выставку, погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

маленькое фото пользователя anna__ko
Москва → Другое

Выставка Рене Магритт

маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое

Устроить пикник в Ростокино

маленькое фото пользователя Zdes
Москва → Другое

Пробежки по ВДНХ

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.