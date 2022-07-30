Нравится японская анимация, манхва, ранобэ, читаю и пишу книгу, учусь играть на гитаре. Могу поддержать в разговоре почти любые темы, кроме высшей математики :) люблю гулять) так же увлекаюсь рукопашным боем и катаной) Мечта: найти девушку, с которой можно гулять всю ночь, разговаривая обо всем на свете и ни разу не думать о том, что сказать в следующую секунду, чтобы время летело незаметно рядом с ней. Каюсь, тот ещё романтик и мечтатель)

Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.

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