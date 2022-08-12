Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Москва → пообщаться Хотел пройтись по одному месту с Васильевского спуска до третьяковской

Москва → прогуляться, перекусить Хотел бы прогуляться по красивым местам по Москве

Москва → Другое В Сочи отпуск с 5 по 20 августа! Кто тоже будет там- пересечемся?)

Москва → Другое Просто погулять 🙈 а там как пойдет

Москва → Другое Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Москва → Другое Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.