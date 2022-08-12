Москва
Профиль пользователя Rail
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Москва → Другое
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Москва → Другое
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Москва → Другое
Для движовых ребят 🚀
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
Москва → Другое
парк или кино
Москва → Другое
Завершенное
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Москва → Другое
Просто погулять 🙈 а там как пойдет
Москва → Другое
В Сочи отпуск с 5 по 20 августа! Кто тоже будет там- пересечемся?)
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