Москва
Профиль пользователя Rail

фото пользователя Rail
фото #2 пользователя Rail

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Проведу бесплатный урок по гитаре

Москва → прогуляться, перекусить

Урок игры на гитаре

Москва → прогуляться, перекусить

Хотел бы прогуляться по красивым местам по Москве

Москва → пообщаться

Хотел пройтись по одному месту с Васильевского спуска до третьяковской

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя pomogite
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За любой движ.

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Ищу душевные интересные знакомства 🖤

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Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

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Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя alinalina
Москва → Другое

парк или кино

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Завершенное

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое

Вместе попить кофе

маленькое фото пользователя Morty
Москва → Другое

Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

маленькое фото пользователя Mari.ya
Москва → Другое

Прогуляться по центру

маленькое фото пользователя GypsyBabyGirl
Москва → Другое

Просто погулять 🙈 а там как пойдет

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

В Сочи отпуск с 5 по 20 августа! Кто тоже будет там- пересечемся?)

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