Москва
Профиль пользователя Raiden
О себе
Сфера интересов очень широкая: от фотографии, роликов, картинга, стрельбы, парашютов до путешествий, прогулок по атмосферным местам, встреч с интересными людьми.
Много читаю, интересуюсь историей, высокими технологиями, экономикой и политикой, да и много чем еще:)
Рад знакомству!
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Знакомство для дружбы
Давайте тусить вместе
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Прогуляться , перекусить
Сходить потусить, классно провести время
Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?
Мкр жд, закамск, центр (желательно)
Выбраться вечерком в летний кинотеатр
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