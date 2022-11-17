Москва
Профиль пользователя Raiden

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О себе

Сфера интересов очень широкая: от фотографии, роликов, картинга, стрельбы, парашютов до путешествий, прогулок по атмосферным местам, встреч с интересными людьми.

Много читаю, интересуюсь историей, высокими технологиями, экономикой и политикой, да и много чем еще:)

Рад знакомству!

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Совместные тренеровки в Spirit.fitness в Москва-сити

Москва → прогуляться, перекусить

Удаленная запись

Пермь → прогуляться, перекусить

Удаленная запись

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься вечером в Парке Горького/Нескучном саду на самокате

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

маленькое фото пользователя 91Bb
Москва → Другое

Прогуляться , перекусить

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Выбраться вечерком в летний кинотеатр

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