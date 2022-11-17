Сфера интересов очень широкая: от фотографии, роликов, картинга, стрельбы, парашютов до путешествий, прогулок по атмосферным местам, встреч с интересными людьми. Много читаю, интересуюсь историей, высокими технологиями, экономикой и политикой, да и много чем еще:) Рад знакомству!

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

📚 Книги 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

☣️ Токсичность

Москва → Другое Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

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