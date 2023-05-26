Люблю спорт, но не часто занимаюсь. Люблю печь и декорировать торты, и это моя основная профессия ;) люблю смотреть фильмы основаны на реальных событиях и биография знаменитых людей. Я в Москву переехала недавно и тут нет знакомые друзья, и очень хочу подружится с хорошими , активными, веселыми девочками ;)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Москва → Другое Хочу прогуляться, возможно сходить на каток, в кино.

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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