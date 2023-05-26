Москва
Профиль пользователя Rafa77
О себе
Люблю спорт, но не часто занимаюсь. Люблю печь и декорировать торты, и это моя основная профессия ;) люблю смотреть фильмы основаны на реальных событиях и биография знаменитых людей. Я в Москву переехала недавно и тут нет знакомые друзья, и очень хочу подружится с хорошими , активными, веселыми девочками ;)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Найти родную душу для общения, поддержки
Хочу найти подругу🐁
Найти подругу
Хочу найти подругу👯♀️
Найти новых друзей
Найти подруг🛍🎀🧸
Ищу подругу
Хочу найти подругу
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Прогуляться, попить кофе
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Ищу подругу
Проведём весело время ✌️
Найти подруг/у
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
как на счет провести день на одной волне☺️
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Красивое место для яркого контента
Хочу прогуляться, возможно сходить на каток, в кино.
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