Москва
Профиль пользователя Rafa77

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О себе

Люблю спорт, но не часто занимаюсь. Люблю печь и декорировать торты, и это моя основная профессия ;) люблю смотреть фильмы основаны на реальных событиях и биография знаменитых людей. Я в Москву переехала недавно и тут нет знакомые друзья, и очень хочу подружится с хорошими , активными, веселыми девочками ;)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Eli_grf
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

маленькое фото пользователя Milenayarovaya
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя KaterinaMayer
Москва → Другое

Красивое место для яркого контента

маленькое фото пользователя SAL002
Москва → Другое

Хочу прогуляться, возможно сходить на каток, в кино.

маленькое фото пользователя Vitalina
Москва → Другое

Сходить в арт-кластер Рассвет

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