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Москва
Я очень люблю заниматься кулинарией в особенности люблю готовить сладости
Москва
Профиль пользователя Radio_Demon666
О себе
Я очень люблю заниматься кулинарией в особенности люблю готовить сладости
Увлекаюсь рыбалкой, выжиганием по дереву, готовкой, изготовления украшений из эпоксидной смолы.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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