Москва

Профиль пользователя Radio_Demon666

О себе Я очень люблю заниматься кулинарией в особенности люблю готовить сладости

Увлекаюсь рыбалкой, выжиганием по дереву, готовкой, изготовления украшений из эпоксидной смолы.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва