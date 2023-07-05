Москва
Профиль пользователя Ra82
О себе
Саша, 41 годик. Люблю когда интересно, когда не интересно не люблю.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Найти друзей, для совместных мероприятий.
Москва → Другое
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
Анапа → Другое
Скучно на работе/учёбе?Пообщаемся?)
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