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Москва
Я люблю грустную музыку английскую
Москва
Профиль пользователя R1o2m6a7
О себе
Я люблю грустную музыку английскую
Так же не против по заниматься спортом с кем нибудь
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро✝️ Религия📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян
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