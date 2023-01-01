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Москва
Профиль пользователя R1o2m6a7

фото пользователя R1o2m6a7

О себе

Я люблю грустную музыку английскую
Так же не против по заниматься спортом с кем нибудь

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

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