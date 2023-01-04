Москва
Профиль пользователя R12l

фото пользователя R12l

О себе

Привет👋
Набираю компанию активнах дружелюбных людей для общения дружбы ,совместных прогулок !!!!
Есть активный чат в тг. как для девочек так и для мальчиков)
Рада буду ,добавить увидеть к новным и легким на подьем 😉 друзьям.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → собрать компанию

Возраст 36+-

Москва → прогуляться, перекусить

Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️

Москва → сходить на мероприятие

Отвественных и Активных

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Участие в других событиях

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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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