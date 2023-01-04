Москва
Профиль пользователя R12l
О себе
Привет👋
Набираю компанию активнах дружелюбных людей для общения дружбы ,совместных прогулок !!!!
Есть активный чат в тг. как для девочек так и для мальчиков)
Рада буду ,добавить увидеть к новным и легким на подьем 😉 друзьям.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться, перекусить
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Гулять, играть, веселиться;)
Поиграть в пабг
Прогуляться
Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест
Прогулка со мной
ДнД и настолки
Покататься , провести хорошо время с девушкой
Узнать друг друга
найти подругу, поиграть после работы, выпить
Поиграть настолки/мафию
Сходить куда нибудь отдохнуть,потусить.
Не ну заходи
Прогуляться
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