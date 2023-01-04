Привет👋 Набираю компанию активнах дружелюбных людей для общения дружбы ,совместных прогулок !!!! Есть активный чат в тг. как для девочек так и для мальчиков) Рада буду ,добавить увидеть к новным и легким на подьем 😉 друзьям.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → Другое Не ну заходи

Москва → Другое Сходить куда нибудь отдохнуть,потусить.

Москва → Другое Покататься , провести хорошо время с девушкой

Москва → Другое Прогулка со мной

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.