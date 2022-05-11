Я Ира, мне 19. Приехала в Москву учиться, закончила 2 курс университета)

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

🪐 Астрология / таро

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться по Москве (можно и по ночной)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

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