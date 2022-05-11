Москва
Профиль пользователя qwsaddd

фото пользователя qwsaddd

О себе

Я Ира, мне 19. Приехала в Москву учиться, закончила 2 курс университета)

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве (можно и по ночной)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Vii_Morskaya
Москва → Другое

найти подруг в новом городе 🌸

маленькое фото пользователя tutt037
Москва → Другое

По кофейку

маленькое фото пользователя ler0chka
Москва → Другое

погулять по мск

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