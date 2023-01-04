Москва
Профиль пользователя Qwaze

фото пользователя Qwaze

О себе

Люблю алкоголь и пешие прогулки.

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить и посмотреть формулу 1

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

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Москва → Другое

Выпить вина в ресторане

маленькое фото пользователя Tikka_Masala
Москва → Другое

Соседи) Идем гулять в Ботанический вечерком:)))

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Компанию на концерт Канцлера Ги 24.06

маленькое фото пользователя Dyusha
Москва → Другое

Поиграть в американский бильярд.

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