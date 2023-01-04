Москва
Профиль пользователя Qwaze
О себе
Люблю алкоголь и пешие прогулки.
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Выпить вина в ресторане
Москва → Другое
Соседи) Идем гулять в Ботанический вечерком:)))
Москва → Другое
Компанию на концерт Канцлера Ги 24.06
Москва → Другое
Поиграть в американский бильярд.
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