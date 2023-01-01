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Москва
Профиль пользователя qwaruii

фото пользователя qwaruii

О себе

учусь в университете на втором курсе играю в компутер очень люблю гулять вероятность того что я соглашусь на предложеную вами авантюру примерно 99% редко ставлю запятые но правила русского языка вроде как знаю

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

хочу на крышу или еще какое нибудь интересное место

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маленькое фото пользователя Lana095
Откликнулись 2 участника

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Москва → сходить на мероприятие

Сходим погулять ,заглянем в бар )

Откликнулся 1 участник

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