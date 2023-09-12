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Москва
Профиль пользователя quickly_psy

фото пользователя quickly_psy

О себе

Психолог, добавляйтесь в вк: https://vk.com/quickly_psy
Провожу арт мероприятия. Люблю вкусно поесть и погулять.
Открыта новым знакомствам 🫂

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Чат в телегам о психологии

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маленькое фото пользователя MARIA022
маленькое фото пользователя Alina2408
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя MMary

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

Откликнулось 9 участников

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