Психолог, добавляйтесь в вк: https://vk.com/quickly_psy Провожу арт мероприятия. Люблю вкусно поесть и погулять. Открыта новым знакомствам 🫂

Была в сети пару дней назад

Чат в телегам о психологии

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

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