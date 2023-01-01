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Москва
Профиль пользователя queenalisha

фото пользователя queenalisha

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

погулять, может пофоткаться 💖

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулось 20 участников

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