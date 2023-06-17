О себе

Список увлечений довольно обширный и разнообразный, поэтому могу поддержать практически любую тему: театры, спектакли, балет, сериалы, Stand Up, путешествия, психология и многие другие.

Люблю выставки, особенно мультимедийные, где есть размах и вовлеченность. Люблю ходить по красивым и необычным ресторанам, а также вкусно поесть. А еще у меня есть 2 собаки, одну подарили, вторую я подобрала на улице, поэтому тема животных мне особенно близка.

Хочу попробовать что-то новое и сходить на мастеркласс по гончарному делу, а в будущем, возможно, полетать на истребителе и выйти в стратосферу.

Любимый вид отдыха, где я могу расслабиться - на море.