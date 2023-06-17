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Москва
Профиль пользователя Queen_Nadin

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О себе

Список увлечений довольно обширный и разнообразный, поэтому могу поддержать практически любую тему: театры, спектакли, балет, сериалы, Stand Up, путешествия, психология и многие другие.
Люблю выставки, особенно мультимедийные, где есть размах и вовлеченность. Люблю ходить по красивым и необычным ресторанам, а также вкусно поесть. А еще у меня есть 2 собаки, одну подарили, вторую я подобрала на улице, поэтому тема животных мне особенно близка.
Хочу попробовать что-то новое и сходить на мастеркласс по гончарному делу, а в будущем, возможно, полетать на истребителе и выйти в стратосферу.
Любимый вид отдыха, где я могу расслабиться - на море.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🍷 Выпить в баре

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🏫 Учеба☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу коллег из сферы рекламы :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Ninel18

Подольск → пообщаться

🤍ищу подруг с таким же вайбом ❤️хочу когда-то устроить тематические вечеринки ❤️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя thankfulfor

Москва → пообщаться

Пиши оригинальную тему! Не пиши, что ты интроверт и ищешь друга или общения.

Откликнулись 2 участника

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