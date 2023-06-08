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Москва
Москва
Профиль пользователя Queen_Betty
О себе
Работаю, в свободное время занимаюсь вязанием, редактурой, играю в настолки, смотрю сериалы, криминальные документалки. LGBTQIA+ френдли
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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