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Москва
Хей! Я Влада!
Москва
Профиль пользователя QuaterbacksVlada
О себе
Хей! Я Влада!
Я творческий человек. Свое время уделяю рисованию и пробую что то новое. Также я обожаю музыку. Не скажу, что я меломан, но в последнее время я предпочту зарубежный рэп и бритпоп. Еще я обожаю гулять по городу и весело проводить время. Экстраверт :D
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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