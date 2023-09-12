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Москва
Профиль пользователя QuaterbacksVlada

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О себе

Хей! Я Влада!
Я творческий человек. Свое время уделяю рисованию и пробую что то новое. Также я обожаю музыку. Не скажу, что я меломан, но в последнее время я предпочту зарубежный рэп и бритпоп. Еще я обожаю гулять по городу и весело проводить время. Экстраверт :D

Была в сети на прошлой неделе

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