О себе

Хей! Я Влада!

Я творческий человек. Свое время уделяю рисованию и пробую что то новое. Также я обожаю музыку. Не скажу, что я меломан, но в последнее время я предпочту зарубежный рэп и бритпоп. Еще я обожаю гулять по городу и весело проводить время. Экстраверт :D