Москва
Профиль пользователя Quasllaro
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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