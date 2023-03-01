переехала недавно) была бы рада, если ты показала бы мне клевые места 🤪 люблю качаться на качелях, пить пиво, слушать музыку. болтать могу обо всем. не против сходить в бар, или же в театр)

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

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