Москва

Профиль пользователя Puraton

О себе Очень люблю разную музыку.

Люблю фильмы, любимый режиссёр Уэс Андерсон, любимый фильм восемь с половиной.

Был в сети в прошлом месяце

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