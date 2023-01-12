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Москва
Профиль пользователя Puraton

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О себе

Очень люблю разную музыку.
Люблю фильмы, любимый режиссёр Уэс Андерсон, любимый фильм восемь с половиной.

Был в сети в прошлом месяце

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр
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