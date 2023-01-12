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Москва
Очень люблю разную музыку.
Москва
Профиль пользователя Puraton
О себе
Очень люблю разную музыку.
Люблю фильмы, любимый режиссёр Уэс Андерсон, любимый фильм восемь с половиной.
Был в сети в прошлом месяце
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль
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