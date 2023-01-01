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Москва
Профиль пользователя Pumpurun

фото пользователя Pumpurun

О себе

Ищу друзей - погулять, поболтать, покататься на великах)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 253 участника

маленькое фото пользователя Jullia

Москва → прогуляться, перекусить

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alekst89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться,прокатиться на велосипеде или самокате по паркам

Откликнулся 1 участник

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