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Москва
Профиль пользователя pumba

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О себе

О чем интересоваться и вести диалог () если описать себя..

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

Полет в Абу Даби 15.03.2024 лэтсгоу 6 ночей будем нигерами 🤪🤪

Жуковский → прогуляться, перекусить

За любой кипишь

Жуковский → прогуляться, перекусить

Познаем Жуковскую глубь и кто в ней обитает

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 118 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 45 участников

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Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Lusi

Ростов-на-Дону → пообщаться

А ты умеешь дружить?)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя VladG

Москва → пообщаться

Поговорим о чём-нибудь?😁

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → пообщаться

Соберем компанию для новых знакомств, общения и встреч?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → пообщаться

Вызов брошен😂получится подружиться еще как. Сложные люди - интересные люди.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alice0_0

Москва → пообщаться

Хочу найти интересных собеседников для того, чтоб не было одиноко❤️

Откликнулось 8 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Расширяю круг знакомых

Откликнулись 3 участника

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