В Москве пол года, хочется найти компанию, людей с кем будем интересно проводить вечера, ходить в музеи,играть в настолки, находить ламповые кафешки, возможно путешествовать.Я врач,поэтому всегда найдется пару забавных историй. Из интересов путешествия,сериалы, искусство, вязание (кто бы мог подумать в 25 лет 😂)

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

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Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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