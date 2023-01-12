Москва
Профиль пользователя Ptaha7924
О себе
Простой парень
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🏢 Работа 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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