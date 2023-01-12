Москва
Профиль пользователя Ptaha7924

фото пользователя Ptaha7924
фото #2 пользователя Ptaha7924

О себе

Простой парень

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏢 Работа 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

События пользователя

Геленджик → прогуляться, перекусить

Не спится. Хочется с кем то по гуляять. Скоро уезжать домой.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

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