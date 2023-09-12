Москва
Профиль пользователя ps.Luna
О себе
Привет! Меня зовут Луна. Я учусь на психолога, уже на 4 курсе, не работаю. В свободное время люблю читать, гулять в парке, ходить на пикники, заниматься йогой, кататься на велосипеде, играть в Симс.
Я не люблю обсуждать парней, сплетничать, жаловаться. Вместо этого мне будет интересно обсуждать наш жизненный опыт, цели, путь саморазвития, что хорошего и важного произошло с вами и мной за день или неделю, от мелочей типа красивого цветка до важных моментов. Можно обсудить и плохое, я только не люблю, когда это перерастает в общение на почве "пожаловаться на кухне". Мы так же можем прогуляться, поговорить о насущном и обыденном, но я избегаю поверхностных small-толков.
Я довольно сдержанный, в какой-то мере закрытый человек, но в дружбе раскрываюсь, очень ценю всех людей, особенно близких, и хочу встретить тех, кто так же уважает и любит людей. В людях и себе очень ценю доброту, уважение, такт, любовь к людям, ум и саморазвитие.
Буду рада, если вы разделяете мои интересы или сможете рассказать о своих! Не важно, парень вы или девушка. Знакомлюсь только для общения и, возможно, дружбы 👐🏻
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