О себе

Люблю музыку стиля "транс", особенно vocal. В тёплое время катаюсь на велосипеде, люблю велопоходы с палаткой. В зиму катаюсь на горных лыжах (стараюсь хотя бы пару раз в сезон). Изредка читаю, когда есть настроение. А так, как у большинства, работа - дом - работа ( странно, но смотрю практически все соревнования по Dota 2.