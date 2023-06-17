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Москва
Москва
Профиль пользователя psixxoz
О себе
Люблю музыку стиля "транс", особенно vocal. В тёплое время катаюсь на велосипеде, люблю велопоходы с палаткой. В зиму катаюсь на горных лыжах (стараюсь хотя бы пару раз в сезон). Изредка читаю, когда есть настроение. А так, как у большинства, работа - дом - работа ( странно, но смотрю практически все соревнования по Dota 2.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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