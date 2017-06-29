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Москва
Профиль пользователя Psiol

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О себе

Фотограф на минималках в свободное от работы время, жму железки дома/на работе, сисадмин со стажем :)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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