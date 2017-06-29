⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Psiol
О себе
Фотограф на минималках в свободное от работы время, жму железки дома/на работе, сисадмин со стажем :)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам