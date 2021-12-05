Москва
Профиль пользователя PsiHeya

фото пользователя PsiHeya
фото #2 пользователя PsiHeya

О себе

Живу живя и буду всех живее, Улыбаемся друзья 😜

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → путешествия

Хочу путешествия в Мир лёгкости, умиротворения и счастья 😏

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

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