⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Prtsvk

фото пользователя Prtsvk
фото #2 пользователя Prtsvk
фото #3 пользователя Prtsvk
фото #4 пользователя Prtsvk
фото #5 пользователя Prtsvk
фото #6 пользователя Prtsvk
фото #7 пользователя Prtsvk

О себе

После определённый событий жизни, начала заниматься собой: хожу на интересные мероприятия, получаю права, начала заниматься фитнесом

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Давай общаться! Давай видеться!
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.