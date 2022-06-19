Москва
Профиль пользователя ProstoChel
О себе
Работаю администратором премиального отеля, пытаюсь самостоятельно научиться играть на пианино, играю в компьютерные игры, иногда выпиваю, но прилично
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Погулять, выпить
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