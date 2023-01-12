Москва
Профиль пользователя Prosto_Valera

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О себе

✅занимаюсь активно спортом и кросфитом
✅только общение

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → пообщаться

Хей , расскажи как ты!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

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