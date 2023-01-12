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Москва
Профиль пользователя Prorok

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О себе

Так или иначе занимаюсь всеми популярными видами спорта.
Нравятся темы: инвестирование, крипта, фондовый рынок и т.д. Идеи для бизнеса, поиск партнёров.
За любой движ кроме алкогольных туров и тусовок в клубах.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

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✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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