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Москва
Так или иначе занимаюсь всеми популярными видами спорта.
Москва
Профиль пользователя Prorok
О себе
Так или иначе занимаюсь всеми популярными видами спорта.
Нравятся темы: инвестирование, крипта, фондовый рынок и т.д. Идеи для бизнеса, поиск партнёров.
За любой движ кроме алкогольных туров и тусовок в клубах.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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