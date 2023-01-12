О себе

Так или иначе занимаюсь всеми популярными видами спорта.

Нравятся темы: инвестирование, крипта, фондовый рынок и т.д. Идеи для бизнеса, поиск партнёров.

За любой движ кроме алкогольных туров и тусовок в клубах.