- бегаю, катаюсь на велике и самокате, зимой на лыжах и коньках; - играю в волейбол, настольный теннис, фрисби, сквош, бильярд; - играю на гитаре; - коллекционирую монеты и банкноты; - путешествую, читаю книги, смотрю фильмы, иногда играю в игры на консоли;

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей

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