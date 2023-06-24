Москва
Профиль пользователя promary

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О себе

Люблю смотреть разные виды спорта: например, часто хожу на хоккей, иногда на футбол.
Посещаю различные места, парки, музеи, концерты.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться по центру, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое

Подружиться, все подробности в анкете

маленькое фото пользователя Laly
Москва → Другое

Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы

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